Трамп пригрозил перекрыть границу с Мексикой при отказе демократов поддержать проект стены

Этот контент был опубликован 28 декабря 2018 г. 13:49

Вашингтон. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что американская администрация будет вынуждена закрыть границу с Мексикой, если конгрессмены-демократы не одобрят финансирование проекта пограничной стены

"Нас вынудят полностью закрыть южную границу, если демократы-обструкционисты не дадут нам денег на завершение Стены и (не позволят - ИФ) изменить смехотворные миграционные законы, которые взвалили на нашу страну", - написал Д.Трамп в Twitter.

"Трудно поверить, что могут быть Конгресс и президент, которые бы одобрили (такие законы - ИФ)", - отметил он.

Д.Трамп собирается возвести стену на границе с Мексикой, чтобы решить проблему незаконной миграции. На строительство этого объекта требуется $5,7 млрд из бюджета, однако Сенат США, где большинство мест занимают республиканцы, отказался утверждать бюджет с учетом расходов на возведение стены.

В свою очередь американский лидер исполнил угрозу о частичной остановке работы правительства, если он не добьется одобрения строительства стены на границе с Мексикой.

Работа части американских федеральных учреждений была приостановлена 22 декабря. В Белом доме не исключили, что такой "шатдаун" может продлиться как минимум до 3 января, когда начнет работать Конгресс нового созыва.

1аю бп

Neuer Inhalt Horizontal Line