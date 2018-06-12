Трамп пригрозил премьеру Трюдо, что критика в его адрес будет дорого стоить Канаде

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Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 12:04 12.06.2018 - 12:04

Сингапур. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Критика торговой политики США премьер-министром Канады Джастином Трюдо по итогам саммита G7 дорого обойдется Канаде, заявил американский президент Дональд Трамп. Комментируя на пресс-конференции в Сингапуре прошедший ранее в Квебеке саммит "семерки", Д.Трамп отметил, что встречи в рамках форума "были очень хорошими". В то же время он сказал, что критические замечания канадского премьер-министра Д.Трюдо, касающиеся торговых связей между двумя странами и введенных США импортных пошлин, обойдутся Канаде в "кругленькую сумму". Нижняя палата парламента Канады единогласно проголосовала за введение в отношении американских товаров ответных повышенных импортных тарифов, сообщили канадские СМИ. Гк яч Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс