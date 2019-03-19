Вашингтон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник обратился с призывом к венесуэльским военным более не поддерживать президента Венесуэлы Николасу Мадуро.
"Мы призываем военнослужащих Венесуэлы прекратить поддерживать Н.Мадуро, который действительно является не более чем "кубинской марионеткой", - сказал Д.Трамп, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Бразилии Жаиром Болсонару в Вашингтоне.
В Венесуэле в настоящее время продолжается политический кризис. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо ранее объявил себя временным президентом. США, а также ряд европейских и латиноамериканских стран признали его законным лидером Венесуэлы. Венесуэльский президент Николас Мадуро считает действия оппозиции незаконными.
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