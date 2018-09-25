Трамп призвал Германию изменить курс, иначе она попадет в полную энергетическую зависимость от России
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Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Дональд Трамп предупредил ФРГ, что Берлин рискует попасть в полную энергетическую зависимость России, если не изменит курс.
"Германия будет полностью зависеть (энергетически - ИФ) от России, если немедленно не изменит свой курс", - сказал Д.Трамп, выступая во вторник на Генассамблее ООН
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1кю ар ав
Интерфакс