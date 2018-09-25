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Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 17:26 25.09.2018 - 17:26

Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Дональд Трамп предупредил ФРГ, что Берлин рискует попасть в полную энергетическую зависимость России, если не изменит курс.

"Германия будет полностью зависеть (энергетически - ИФ) от России, если немедленно не изменит свой курс", - сказал Д.Трамп, выступая на Генассамблее ООН

По его словам, "расчет на одного зарубежного поставщика (энергоносителей - ИФ) может приводить к вымогательству и запугиванию".

"Вот почему мы приветствуем европейские государства, такие как Польша, за строительство Балтийского газопровода (Baltic pipe), чтобы заинтересованные государства могли удовлетворить свои энергетические потребности", - сказал он.

1кю ар ав

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