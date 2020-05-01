Этот контент был опубликован 1 мая 2020 г. 15:36

Вашингтон. 1 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер пойти на диалог с теми из местных жителей, кто протестует против ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

"Губернатору Мичигана следует сдать назад и потушить огонь. Они (активисты - ИФ) - очень хорошие люди, но они рассержены. Они хотят вернуть назад свои жизни, безопасно! Увидьтесь с ними, поговорите с ними, заключите соглашение", - написал Трамп в Twitter.

Ранее стало известно, что в столице штата Лансинге собрались сотни противников режима изоляции, причем многие из них не носили маски и не соблюдали дистанцию. Затем группа недовольных прошла в Капитолий - здание местной законодательной и исполнительной власти, после того, как полицейские измерили у них температуру.

Некоторые из вошедших в открытую несли с собой огнестрельное оружие - проносить его в Капитолий законно по местному праву. Однако, когда некоторые из вооруженных активистов попытались пройти в зал дебатов, дорогу им преградили силы полиции.

Западные СМИ напоминают, что всего в Мичигане зафиксированы более 41 тыс. случаев коронавируса, особенно много - в районе Детройта. 3788 человек с коронавирусом скончались.

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