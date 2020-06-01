Этот контент был опубликован 1 июня 2020 г. 19:18

Вашингтон. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп призвал губернаторов штатов принять решительные меры в отношении протестующих по всей стране, пишет в понедельник The Hill со ссылкой на многочисленные источники, которым стало известно о звонке.

По данным одного из источников, Трамп в ходе аудиоконференции сказал губернаторам "взять верх" и "вернуть свои улицы под контроль". Президент США сказал, что пока недоволен действиями губернаторов, назвал принимаемые меры против беспорядков слишком слабыми.

Сообщается, что во время звонка Трамп призвал губернаторов начать активнее арестовывать нарушителей правопорядка. "Вы должны начать отправлять их в тюрьму на 10 лет, и вот тогда проблема будет решена ", - цитирует американского лидера CBS News.

Протесты в Вашингтоне проходят наравне с выступлениями по всей стране в ответ на смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет и вызвало там бурную реакцию.

Трамп неоднократно отмечал, что прекрасно понимает тех, кто в итоге вышел на мирные акции протеста. При этом он заверил, что будет жестко бороться против зачинщиков беспорядков.

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