Этот контент был опубликован 24 июня 2019 г. 14:36

Вашингтон. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что не США, а страны, провозящие много нефти через Ормузский пролив, должны самостоятельно заниматься защитой своих судов.

"Почему мы защищаем морские пути за другие страны, причем - уже много лет, не получая за это никакой компенсации. Все эти страны должны сами защищать свои суда на этом пути, который всегда был опасен", - написал Трамп в Twitter.

Президент напомнил, что Китай импортирует 91% процент нефти через Ормузский пролив, а Япония - 62%, и многие другие страны также возят нефть через пролив.

13 июня два танкера в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Впоследствии оба судна благополучно прибыли к берегам ОАЭ.

МИД ОАЭ в мае сообщил о "вредительских актах" против четырех танкеров вблизи территориальных вод ОАЭ. Впоследствии стало известно, что одно из четырех пострадавших от нападения судов в Оманском заливе принадлежит ОАЭ, еще одно - Норвегии. Два других танкера принадлежат Саудовской Аравии.

В регионе высказывались мнения, что за этими происшествиями стоит Иран, однако в Тегеране отвергли эти обвинения.

США возложили ответственность за все эти инциденты на Иран.

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