Этот контент был опубликован 24 сентября 2019 г. 15:56

Нью-Йорк (ООН). 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что странам Европы следует оказывать больше финансовой помощи Украине.

"Я настаиваю на том, чтобы Европа тоже должна выделять деньги Украине. Почему только США выделяют средства?", - спросил Трамп, беседуя с журналистами на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Трамп заявил, что больше помощи Украине должны оказывать "Германия, Франция и другие страны".

Трамп ранее в выходные также заявлял, что Германии, Франции и другим странам ЕС следует выделять больше средств на поддержку Украины, отметив, что, в сравнении с США они выделяют очень мало.

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