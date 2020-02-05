Этот контент был опубликован 5 февраля 2020 г. 3:50

Вашингтон. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп привал руководство Ирана отказаться от планов создания ядерного оружия и "политики терроризма".

"Иранский режим должен отказаться от своей погони за ядерным оружием, прекратить сеять террор, смерть и разрушения и начать работать на благо своего собственного народа", - заявил он, выступая в американском Конгрессе с обращением к нации.

По его словам, в результате санкций США против Ирана "иранская экономика работает очень плохо".

Трамп отметил, что США готовы оказать Ирану соответствующую помощь, чтобы исправить ситуацию, "но, возможно, они слишком гордые или слишком глупые, чтобы просить о такой помощи".

"Какой путь они выберут - зависит от них", - сказал президент.

1гк гс

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