Этот контент был опубликован 8 мая 2019 г. 21:05

Вашингтон. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп призывает Иран отказаться от амбиций в сфере атома и вернуться к переговорам, говорится в среду в заявлении Белого дома, распространенном американскими СМИ.

"Мы призываем режим отказаться от ядерных амбиций, изменить свое деструктивное поведение, уважать права своих граждан и честно вернуться за стол переговоров", - заявил Д.Трамп.

Он также выразил надежду на то, что "когда-нибудь встретится с лидерами Ирана".

Одновременно, Д.Трамп в среду подписал указ о введении санкций против производства металлов в Иране. Указ касается сферы производства стали, алюминия и меди.

Перед этим в среду президент Ирана Хасан Рухани объявил о решении частично прекратить выполнение Ираном обязательств по СВПД в качестве ответа на выход год назад из сделки США.

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