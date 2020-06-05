Этот контент был опубликован 5 июня 2020 г. 9:49

Вашингтон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп, комментируя освобождение Тегераном американского морпеха Майкла Уайта, предложил властям Ирана не ждать окончания президентских выборов США 2020 года, а побыстрее урегулировать спорные вопросы между сторонами.

"Так замечательно, что Майкл дома. Только прибыл. Очень здорово. Спасибо, Иран. Не жди до окончания выборов в США, чтобы заключить большое соглашение. Я выиграю (выборы - ИФ). Ты получишь сделку лучше сейчас!" - написал президент в Twitter.

Уайт прослужил в ВМФ США 13 лет. Его задержали в июле 2018 года в городе Мешхед на северо-востоке Иране, куда он отправился на встречу с женщиной, с которой познакомился в интернете. Спустя год его осудили на 10 лет тюрьмы по обвинению в том, что он оскорбил Верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи и публиковал антииранские высказывания в интернете под псевдонимом. Однако накануне Трамп подтвердил освобождение Уайта из иранской тюрьмы.

Трамп вывел США из ядерной сделки с Ираном в 2018 году и возобновил санкции против Тегерана. Вместе с тем американская администрация неоднократно призывала Иран заключить новое боле обширное соглашение с целью улучшить отношения сторон.

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