Трамп призвал короля Саудовской Аравии увеличить расходу на оборону
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Вашингтон. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп призвал короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиз ас-Сауда наращивать расходы королевства на оборону и не полагаться только на помощь Вашингтона.
"Я люблю короля - короля Салмана, но я сказал: "Король, мы защищаем вас. Без нас вы не протянете и двух недель. Вы должны платить за свою армию, вы должны платить", - сказал Д.Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Миссисипи.
При этом американский лидер не уточнил, когда у него состоялся подобный разговор с саудовским королем.
Согласно информации Белого дома, последний раз Д.Трамп разговаривал с королем Саудовской Аравии по телефону в субботу, 29 сентября.
1кю аю ки
Интерфакс