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Этот контент был опубликован 24 июня 2018 г. 17:45 24.06.2018 - 17:45

Вашингтон. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что незаконные иммигранты должны быть депортированы без судебных разбирательств.

"Мы не можем позволить всем этим людям вторгнуться в нашу страну. Когда кто-то приезжает, мы должны немедленно, без судей или судебных дел, вернуть их туда, откуда они пришли. Наша система является издевательством над хорошей иммиграционной политикой", - написал Д.Трамп в Твиттере.

По его словам, американская "иммиграционная политика, над которой смеются во всем мире, очень несправедлива ко всем тем людям, которые прошли законную систему и ждут очереди в течение многих лет!"

"Иммиграция должна основываться на заслугах - нам нужны люди, которые помогут снова сделать Америку великой!", - написал американский лидер.

Ранее Д.Трамп заявил, что открытие границ США для нелегалов означало бы рост преступности в стране, и выступил за ужесточение законов в сфере иммиграции.

В ходе предвыборной кампании Д.Трамп не раз заявлял о намерении возвести стену на границе с Мексикой для предотвращения незаконной иммиграции. Он называл строительство стены "вопросом национальной безопасности".

1кю аг

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