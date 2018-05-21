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Этот контент был опубликован 22 мая 2018 г. 0:22 22.05.2018 - 00:22

Вашингтон. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп призвал лидера Венесуэлы Николаса Мадуро вернуть демократию, провести в стране честные и свободные выборы и положить конец репрессиям.

"Соединенные Штаты по-прежнему привержены венесуэльскому народу, который сильно пострадал от режима Мадуро. Мы призываем режим Мадуро восстановить демократию, провести свободные и честные выборы, незамедлительно и без условий освободить всех политических заключенных и положить конец репрессиям и экономическим лишениям венесуэльского народа", - говорится в заявлении Д.Трампа.

Глава США сообщил, что в понедельник "принял меры, чтобы не допустить того, чтобы режим Н.Мадуро занимался распродажей активов, ликвидировав критически важные активы Венесуэлы, которые нужны стране для восстановления ее экономики".

"Я подписал исполнительный указ, чтобы не допустить продажу режимом Мадуро или передачу в залог определенных финансовых активов Венесуэлы, а также не дать режиму заработать деньги от продажи определенных активов правительства Венесуэлы", - отметил американский лидер.

Йф гс

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