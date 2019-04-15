Вашингтон. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в понедельник призвал предпринять незамедлительные меры для тушения пожара, начавшегося в Соборе Парижской Богоматери.
"Так ужасно видеть мощный пожар в Нотр-Даме в Париже. Возможно, должна быть задействована пожарная авиация. Надо действовать быстро!"
Ранее в понедельник сообщалось, что в Соборе Парижской Богоматери в понедельник вспыхнул пожар, после чего шпиль собора обрушился.
В свою очередь мэр Парижа Анн Идальго сообщила, что пожарные бригады предпринимают максимальные усилия с целью взять под контроль распространение огня в Соборе.
1кю аю