Этот контент был опубликован 15 апреля 2019 г. 20:58

(расширенная версия, добавлены слова вице-президента США)

Вашингтон. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в понедельник призвал предпринять незамедлительные меры для тушения пожара, начавшегося в Соборе Парижской Богоматери.

"Так ужасно видеть мощный пожар в Нотр-Даме в Париже. Возможно, должна быть задействована пожарная авиация. Надо действовать быстро!"

В свою очередь вице-президент США Майк Пенс назвал Собор "знаковым символом веры" для людей во всем мире.

"Собор Парижской Богоматери является знаковым символом веры для людей во всем мире, и это душераздирающее (зрелище - ИФ) видеть дом Божий в огне", - написал он в Twitter.

Ранее в понедельник сообщалось, что в Соборе Парижской Богоматери вспыхнул мощный пожар.

В свою очередь мэр Парижа Анн Идальго сообщила, что пожарные бригады предпринимают максимальные усилия с целью взять под контроль распространение огня в Соборе.

1кю аю

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