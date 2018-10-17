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Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 8:51 17.10.2018 - 08:51

Вашингтон. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в интервью агентству "Ассошиэйтед пресс" (АП) выступил против поспешных обвинений в адрес властей Эр-Рияда в связи с исчезновение в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

"Думаю, первым делом, нам нужно выяснить, что случилось. Тут, вы знаете, у нас опять такое дело: вы считаетесь виновным, пока не будет доказано обратное. А мне такой (подход - ИФ) не нравится", - сказал президент.

При этом Д.Трамп упомянул Бретта Кавано, которого президент ранее выдвинул на должность судьи Верховного суда. Эта кандидатура спровоцировала крупный скандал в США: в частности, Б.Кавано обвинили в домогательствах несколько женщин. Однако в итоге администрация не нашла в представленном ФБР докладе подтверждения обвинений в сексуальных домогательствах, и впоследствии Б.Кавано стал членом Верховного суда США.

АП напоминает, что ранее Д.Трамп разговаривал по телефону с королем Саудовской Аравии Салманом Аль Саудом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом. По словам Д.Трампа, король и наследный принц отрицали, что знают о судьбе Дж.Хашкаджи.

Кроме этого, в Эр-Рияд для переговоров с королем и наследным принцем накануне прилетал госсекретарь США Майк Помпео.

Журналист Дж.Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты "Вашингтон пост" и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Ранее Д.Трамп заявлял, что готов жестко наказать Саудовскую Аравию в случае установления ее вины в убийстве Дж.Хашкаджи. В то же время президент предупредил, что не хотел бы разрывать крупные контракты по поставке Саудовской Аравии вооружений, чтобы не уступить этот рынок России или Китаю.

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