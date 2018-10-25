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Вашингтон. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в четверг призвал идущих колонной к американской границе мигрантов поворачивать назад.

"Для тех, кто идет колонной: поворачивайте назад! Мы не впускаем людей в нашу страну незаконно. Возвращайтесь в ваши страны и подавайте на гражданство так, как делают миллионы других", - написал он в своем "Твиттере".

В понедельник стало известно, что колонна мигрантов численностью более 7,2 тыс. человек движется через Мексику в сторону границы США.

Ранее в четверг американский телеканал Си-Эн-Эн сообщил, что Пентагон направляет более 800 военнослужащих для усиления контроля на границе США и Мексики.

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Интерфакс