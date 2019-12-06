Этот контент был опубликован 6 декабря 2019 г. 1:33

Вашингтон. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в ходе рабочего обеда в Белом доме с постпредами Совета безопасности ООН призвал их к совместной работе над решением глобальных проблем, сообщает пресс-служба его администрации.

"Президент Трамп призвал постоянных представителей СБ ООН работать вместе для решения глобальных проблем от денуклеаризации Корейского полуострова до мирных переговоров в Афганистане", - говорится в сообщении.

Президент США также призвал постпредов принять меры по "противодействию злонамеренным субъектам, угрожающим глобальной безопасности и процветанию".

"Хотя Организация Объединенных Наций обладает огромным потенциалом, президент напомнил постоянным представителям, что каждая страна должна внести свой вклад в выполнение мандата СБ ООН по поддержанию международного мира и безопасности", - заявила пресс-служба Трампа.

Отмечается, что прием дипломатов совпал с вступлением США в декабре должность председателя СБ ООН и состоялся накануне 75-й годовщины основания Организации Объединенных Наций в 1945 году.

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