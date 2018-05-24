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Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 18:33 24.05.2018 - 18:33

Вашингтон. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в четверг, комментируя в Белом доме отказ от встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, предостерг Северную Корею от безрассудных действий и пообещал продолжить оказывать давление на Пхеньян.

"Я говорил с генералом Мэттисом (Джеймс Мэттис - министр обороны США), с председателем объединенного комитета начальников штабов и нашими военными, которые до сих пор представляют самую мощную силу в мире, они готовы в случае необходимости", - сказал президент США.

Ранее в четверг президент США направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну послание, в котором заявил, что саммит, назначенный на 12 июня в Сингапуре, не состоится.

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