Этот контент был опубликован 27 марта 2019 г. 17:13

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Вашингтон. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg.

"Трамп заявил, что Россия должна покинуть Венесуэлу", - пишет агентство.

По сообщениям американских СМИ, он сделал это заявление в Овальном кабинете в Белом доме.

По данным СМИ, Д.Трамп также присоединился к прозвучавшему ранее в среду призыву к России со стороны вице-президента Майка Пенса прекратить поддержку президента Николаса Мадуро.

В Вашингтоне в настоящее время находится с визитом супруга оппозиционера Хуана Гуайдо, объявившего себя временным президентом Венесуэлы, Фабиана Росалес.

"Мы с вами - на 100%", - сказал президент Ф.Росалес.

Также по данным американских СМИ, Ф.Росалес заявила, что кризис в Венесуэле становится все более серьезным, и она опасается за жизнь своего супруга.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на венесуэльского чиновника сообщило, что два военно-транспортных самолета прибыли из России в Каракас в эти выходные в рамках продолжающегося военного сотрудничества между двумя странами.

По его словам, российские военные прибыли в Венесуэлу, чтобы обсудить техническое обслуживание вооруженных сил страны и обучение военных, а также стратегические вопросы.

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