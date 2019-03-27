Этот контент был опубликован 27 марта 2019 г. 16:51

Вашингтон. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg.

"Трамп заявил, что Россия должна покинуть Венесуэлу", - пишет агентство.

По сообщениям американских СМИ, он сделал это заявление в Овальном кабинете в Белом доме. По данным СМИ, Д.Трамп также присоединился к прозвучавшему ранее в среду призыву к России со стороны вице-президента Майка Пенса прекратить поддержку президента Николаса Мадуро.

В Вашингтоне в настоящее время находится с визитом супруга оппозиционера Хуана Гуайдо, объявившего себя временным президентом, Фабиана Росалес.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на венесуэльского чиновника сообщило, что два военно-транспортных самолета прибыли из России в Каракас в эти выходные в рамках продолжающегося военного сотрудничества между двумя странами.

По его словам, российские военные прибыли в Венесуэлу, чтобы обсудить техническое обслуживание вооруженных сил страны и обучение военных, а также стратегические вопросы.

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