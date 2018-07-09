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Этот контент был опубликован 9 июля 2018 г. 14:24 09.07.2018 - 14:24

*** США оплачивают 90% НАТО, и это неприемлемо, считает президент

Вашингтон. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в понедельник назвал неприемлемым тот факт, что Вашингтон "тратит на НАТО" больше средств, чем другие члены альянса и призвал союзников увеличить расходы на военные нужды.

"Да, эти страны (члены НАТО - ИФ) стали увеличивать размеры своих вложений с тех пор, как я стал президентом, но они должны делать гораздо больше", - написал Д.Трамп в своем "Твиттере".

"США тратят на НАТО куда больше, чем другие страны. Это несправедливо и неприемлемо", - заявил американский президент.

"НАТО приносит гораздо больше пользы Европе, чем США. По некоторым подсчетам, США оплачивают 90% НАТО", - добавил он.

При этом Д.Трамп отметил, что многие из членов НАТО "и близко не подошли" к тому, чтобы тратить на военные нужды 2% ВВП - минимум, предусмотренный для членов НАТО.

Ранее в июле газета "Нью-Йорк таймс" писала, что президент США направил лидерам ряда стран-членов НАТО выдержанное в резких тонах послание с требованием выполнить ранее данные обязательства по увеличению оборонных расходов.

1ла ар

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