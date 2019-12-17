Вашингтон. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в своем письме спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси призвал прекратить процедуру импичмента, а также обвинил демократов в "беспрецедентном и неконституционном превышении полномочий".

"Я пишу, чтобы очень твердо и категорически выразить протест против партийного крестового похода с целью импичмента, который начали демократы в Палате представителей. Этот импичмент является беспрецедентным и неконституционным превышением полномочий со стороны законодателей-демократов", - говорится в письме Трампа, опубликованном американскими СМИ.

"Настало время для вас и крайне пристрастных демократов в Конгрессе немедленно прекратить эту фантазию об импичменте и вернуться к работе на американский народ. Хотя я не ожидаю, что вы это сделаете, я пишу вам это письмо для истории и для того, чтобы постоянно и неизгладимо зафиксировать мои мысли", - написал президент.

Трамп также в очередной раз раскритиковал расследование о предполагаемом российском вмешательстве в выборы США Роберта Мюллера.

"Вы связали усилия по импичменту с полностью дискредитированной "российской" фальшивкой, заявив дважды, что "все дороги ведут к Путину", хотя вы знаете, что это откровенная ложь. Я гораздо жестче с Россией, чем президент Обама (Барак Обама - ИФ) осмеливался даже помыслить", - пишет президент США.

По его словам, именно демократы "вмешиваются в американские выборы", "подрывают американскую демократию" и "препятствуют правосудию".

В своем послании Трамп энергично защищал свой телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, утверждая, что он был "мошеннически искажен", а также заявляет, что бывший вице-президент Джо Байден настаивал на увольнении украинского прокурора.

"Вы прекрасно знаете, что вице-президент Байден использовал свою должность и $1 млрд помощи США, чтобы заставить Украину уволить прокурора, который изучал компанию, платившую его сыну миллионы долларов", - говорится в письме Трампа.

"Вы превращаете политические разногласия между двумя ветвями власти в импичмент - это не более законно, чем обвинение исполнительной власти в преступлениях членов Конгресса за законное осуществление законодательной власти", - написал президент.

Кроме того, Трамп обвинил Пелоси в неуважении к американскому народу.

"У вас, по-видимому, так мало уважения к американскому народу, что вы ожидаете, что они поверят, что вы приближаетесь к этому импичменту мрачно, сдержанно и неохотно. Ни один разумный человек не верит в то, что вы говорите", - отметил он.

В Палате представителей США в среду начинается процедура, по итогам которой на голосование будет вынесен вопрос о том, объявлять ли импичмент президенту США Дональду Трампа.

Нижняя палата конгресса США начнет дебаты по двум пунктам обвинений, выдвинутым ранее в отношении американского лидера. Первое из них касается злоупотребления властью, а второе - препятствования расследованию Палаты представителей.

В случае, если конгрессмены поддержат обвинения в отношении Трампа, то президенту США будет объявлен импичмент. Другими словами, Трамп будет официально называться президентом, которому "объявлен импичмент", но он пока не будет отстранен от власти.

Для дальнейших процедур, в том числе отстранения от власти, процедура импичмента переносится в верхнюю палату - Сенат. Там проводится судебный процесс, в котором сенаторы становятся присяжными, а члены палаты представителей выступают в качестве стороны обвинения. В конце процесса проводится голосование: чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов. Большинство в сенате США сейчас принадлежит республиканцам, поэтому, вероятнее всего, на этом этапе процедура импичмента будет заблокирована.

Ожидается, что сенаторы рассмотрят вопрос об отстранении Трампа от власти в январе.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.

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