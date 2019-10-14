Этот контент был опубликован 15 октября 2019 г. 1:05

Вашингтон. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп разговаривал по телефону с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и призвал к немедленному прекращению огня в Сирии, сообщает The Hill со ссылкой на вице-президента Майка Пенса.

По его словам в телефонном разговоре с турецким президентом Трамп получил "твердое обязательство", что турки не будут нападать на сирийский город Кобани, где наблюдается значительная концентрация курдов.

Пенс сообщил, что он вместе с советником по нацбезопасности президента США Робертом О'Брайеном отправятся в Анкару "как можно скорее".

Вице-президент уточнил, что вновь объявленные санкции против Турции останутся в силе или "ухудшатся" до тех пор, пока Турция "не примет немедленное прекращение огня, прекратит насилие и согласится вести переговоры о долгосрочном урегулировании вопросов вдоль границы" с Сирией.

"Соединенные Штаты Америки не дали Турции зеленый свет на вторжение в Сирию", - сказал Пенс.

"Президент был очень ясен в этом вопросе и подтвердил это президенту Эрдогану сегодня", - заключил вице-президент США.

Ранее Трамп подписал исполнительный указ, вводящий санкции в отношении министерства обороны и энергетики Турции. Кроме того, в санкционные списки были включены министр обороны Турции Хулуси Анкара, главы МВД Сулейман Сойлу и министр энергетики Фатих Донмез.

Турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований.

В конце минувшей недели глава Пентагона Марк Эспер заявил, что президент США распорядился отвести всех американских военных с севера Сирии, чтобы не допустить их вовлечения в боевые действия между турецкой армией и курдскими отрядами.

1вз ад

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!