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Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 1:13 13.07.2018 - 01:13

Лондон. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Ушедший в отставку глава МИД Великобритании Борис Джонсон мог бы стать замечательным премьер-министром, считает президент США Дональд Трамп.

"Я был очень огорчен, увидев, что он покидает правительство. И я надеюсь, что он вернется в какой-то момент. Я думаю, что он прекрасный представитель своей страны", - сказал Д.Трамп в интервью изданию Sun.

По словам президента США, Б.Джонсон "был бы замечательным премьер-министром". "Думаю, у него есть все, что для этого требуется", - заявил он.

Д.Трамп также отметил, что "испытывает больше уважение к Борису". "Он мне очень нравится. Очевидно, что я ему нравлюсь, и он говорит обо мне очень хорошие вещи", - сказал американский лидер.

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