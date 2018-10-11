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Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 9:27 11.10.2018 - 09:27

Вашингтон. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в телефонном интервью Fox News призвал винить в падении рынков Федеральную резервную систему (ФРС), а не торговый конфликт с Китаем.

"Проблема не в этом, - ответил он на вопрос об отношениях с Китаем и их влиянии на рынки. - По моему мнению, проблема в ФРС. ФРС обезумела".

Как добавил президент, "обезумевшая ФРС" продолжает повышать процентные ставки, и именно в этом - корень всех зол.

Между тем аналитики считают, что именно торговые войны Д.Трампа дестабилизируют рынки.

С июля Д.Трамп критикует работу Федрезерва и назначенного им председателя совета управляющих ЦБ Джерома ("Джея") Пауэлла. До этого более двух десятилетий президенты США воздерживались от комментариев о работе ФРС и уровне процентных ставок.

Вместе с тем нашлись и те, кто высказался в защиту ФРС после интервью Д.Трампа. В их числе директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

"Я бы не связывала Джея Пауэлла с безумием. Отнюдь. Он и члены его совета выглядят чрезвычайно серьезными, основательными и определенно стремящимися обосновать свои решения фактической информацией и надлежащим образом донести их до общественности", - заявила она CNBC из Индонезии, где проходит ежегодное собрание МВФ и Всемирного банка.

Ранее в октябре МВФ ухудшил прогнозы роста мировой экономики из-за ослабления роста мировой торговли на фоне проявлений протекционизма.

Тем временем Д.Трамп в интервью Fox попытался принизить значимость падения американского рынка акций, хотя ранее, пока наблюдалось ралли, придавал завышенное значение его подъему. "Думаю, это хорошо, - сказал он о падении фондовых индексов. - Фактически, пришла коррекция, которую мы так долго ждали. Но я совсем не согласен с тем, что делает ФРС".

Министр финансов США Стивен Мнучин, как и К.Лагард находящийся на Бали, вслед за президентом не придал особого значения падению рынков. По его словам, рынки могут отклоняться от основной траектории в любом направлении, и сейчас "ничего удивительного не происходит".

Рынок акций США в среду продолжил самое длительное снижение за время президентства Д.Трампа - S&P 500 опустился до минимума за три месяца, а падение Nasdaq 100 стало максимальным за семь лет. На мировом рынке акций также продолжается распродажа.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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