Вашингтон. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что информатор, подавший жалобу на него в связи с телефонным разговором с лидером Украины Владимиром Зеленским, должен выступить перед конгрессом.

"Не похоже на то, чтобы конгрессмен Адам Шифф хотел, чтобы информатор давать показания. Но он должен дать показания, чтобы объяснить, почему он так неправильно понял мой украинский разговорю. Он даже приблизительно не смог (воспроизвести суть разговора - ИФ). Ему Шифф сказал это сделать? Мы должны установить личность информатора, чтобы понять, почему это произошло с США", - написал Трамп.

Он отметил, что "игра демократов была сорвана", когда Белый дом опубликовал текст разговора, а президент и глава МИД Украины подтвердили, что на Киев не оказывалось давление. Трамп также обвинил Шиффа в подтасовке его разговора с Зеленским.

Адам Шифф является председателем комитета по разведке палаты представителей США, который наряду с комитетом по надзору и комитетом по иностранным делам занимается проверкой, направленной на принятие решения об импичменте президенту.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера. СМИ также утверждали, что Трамп, чтобы получить от Зеленского желаемое, задерживал выделение Украине материальной помощи и не давал согласие на организацию официального визита Зеленского в США. В итоге США выделили Украине обещанную помощь, Зеленский Вашингтон пока не посетил, зато провел переговоры с Трампом в Нью-Йорке.

Комитет по разведке палаты представителей США на фоне скандала, вызванного СМИ, опубликовал жалобу информатора, в которой тот действительно утверждает, что Трамп давил на Зеленского, чтобы украинский президент начал расследование. Информатор заявляет, что об этом ему рассказали несколько сотрудников Белого дома, знакомых с ситуацией.

Белый дом, в свою очередь, опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, в которой президент США действительно просит обратить внимание на информацию о том, что Джо Байден помешал расследованию в отношении своего сына, однако в этой стенограмме Трамп не ставит Зеленскому никаких условий.

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