Этот контент был опубликован 10 апреля 2019 г. 16:37

***Трамп не видел полной версии доклада Мюллера

Вашингтон. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в среду выразил поддержку планами генпрокурора США Уильяма Барра изучить обстоятельства того, как было начато расследование по делу о возможных связях предвыборной команды Д.Трампа с Россией.

"Генеральный прокурор... делает отличную работу, и он начал расследовать истоки того, как именно это все началось", - сказал президент журналистам прежде, чем отправиться в Техас.

При этом он подчеркнул, что расследование в отношении его штаба было незаконным, а никакого сговора с Россией или препятствования правосудию не было.

Он отметил, что до сих пор не видел полной версии посвященного российскому вмешательству 2016 года доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера.

"Я не видел доклада Мюллера, я его не читал", - добавил президент. Он подчеркнул, что не горит желанием изучить этот документ, поскольку выводы Р.Мюллера и так ясны.

Ранее агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что У.Барр собрал команду Минюста для изучения обстоятельств того, как было инициировано расследование 2016 года о возможных связях предвыборного штаба Д.Трампа с Россией.

В марте 2019 года команда Р.Мюллера завершила работу над докладом о вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его У.Барру. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Д.Трампа. При этом Р.Мюллер подтвердил, что Россия действительно пыталась повлиять на выборы 2016 года в США. В Москве неоднократно отвергали эти утверждения.

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