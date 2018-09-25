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Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 17:47 25.09.2018 - 17:47

Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник призвал мировое сообщество бороться с социализмом, который, по его мнению, ведет к страданию людей и ухудшению благосостояния стран.

"Практически везде социализм или коммунизм приносил с собой страдания, порочность и упадок. Все страны должны противодействовать социализму", - сказал Д.Трамп, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН.

"Мы наблюдаем трагедию людей, к примеру, в Венесуэле. Более 2 млн человек бежали от режима социалиста Николаса Мадуро", - отметил американский лидер.

"Не так давно Венесуэла была одной из самых богатых стран в мире. На сегодняшний день социализм обанкротил нацию, некогда богатую нефтью, и привел население страны к бедности", - добавил Д.Трамп.

Ранее во вторник министерство финансов США ввело санкции против шести физических лиц и трех компаний. В частности, в санкционный список попали жена президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силия Флорес Мадуро, министр обороны страны Владимир Падрино Лопес и вице-президент Дельси Родригес.

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