Этот контент был опубликован 24 сентября 2019 г. 16:37

Нью-Йорк (ООН). 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Всемирной торговой организации нужны радикальные изменения, в частности, из-за торговой политики Китая, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.

"Всемирной торговой организации требуются радикальные изменения. Второй крупнейшей экономике мира (Китаю - ИФ) нельзя позволять называть себя развивающейся страной (в ВТО - ИФ) и обманывать систему за счет других", - заявил он.

"На протяжении многих лет с этими нарушениями мирились, их игнорировали и иногда даже поощряли", - добавил Трамп.

По его словам, он ввел пошлины против китайских товаров, чтобы положить конец разногласиям с КНР по торговле.

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