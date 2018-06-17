Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 17 июня 2018 г. 16:00 17.06.2018 - 16:00

Вашингтон. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в воскресенье поддержал планы сотрудников "Вашингтон пост" провести забастовку, подчеркнув, что в таком случае читатели останутся на время без фейковых новостей.

"Сотрудники "Вашингтон пост" хотят бастовать, потому что Безос (владелец газеты Джефф Безос - ИФ) слишком мало им платит. Я думаю, что очень продолжительная забастовка - это хорошая идея. Работники получили бы больше денег, а мы избавились бы на длительное время от фейковых новостей", - написал он в Twitter.

Д.Трамп регулярно критикует "Вашингтон пост" и другие американские СМИ, отрицательно оценивающие его работу на посту президента.

1во бп

Neuer Inhalt Horizontal Line