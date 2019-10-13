Этот контент был опубликован 13 октября 2019 г. 15:26

Вашингтон. 13 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп распорядился отвести всех американских военных с севера Сирии, чтобы не допустить их вовлечения в боевые действия между турецкой армией и курдскими отрядами, заявил в воскресенье шеф Пентагона Марк Эспер.

"За последние 24 часа мы узнали, что турки, похоже, планируют расширить сферу атак на юг, дальше, чем изначально планировалось, и на запад", - цитирует агентство Associated Press главу американского военного ведомства.

Эспер подчеркнул, что отнюдь не весь американский контингент покинет территорию Сирии.

В то же время шеф Пентагона отказался комментировать сроки отвода войск, отметив, что процесс будет вестись безопасно. Он также не стал говорить, сколько всего войск отводится с севера Сирии, уточнив, что речь идет о большей части американского контингента в 1 тыс. человек, размещенного в Сирии.

Кроме этого, Эспер упомянул, что курдско-арабский альянс "Сирийские демократические силы", против которого Турция развернула военные действия, по-видимому, пытается "заключить соглашение" с Дамаском и Россией с целью начать контратаку.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГИЛ ("Исламское государство" - запрещенная в России террористическая организация) в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия. Основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы. Турция считает террористами курдские Отряды народной самообороны (YPG) из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций.

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