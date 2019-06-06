Этот контент был опубликован 6 июня 2019 г. 11:10

Париж. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в четверг прилетел из Ирландии в северную Францию, чтобы принять участие во втором дне памятных церемоний, приуроченных к 75-летию высадки союзных войск в Нормандии, передают французские СМИ.

"Направляюсь в Нормандию, чтобы воздать должное храбрейшим из когда-либо живших. Мы вечно благодарны им!" - написал президент в Twitter перед вылетом во Францию.

"Борт номер один" приземлился в аэропорту города Кан, после чего Трампа, в сопровождении его супруги Мелании, доставили на вертолете в коммуну Кольвиль-сюр-Мер.

Здесь позднее Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон отдадут дань уважения американским военным, павшим во время высадки во Франции в 1944 году.

Высадка в Нормандии (операция "Нептун") началась 6 июня 1944 года, в ней участвовали США, Великобритания, Канада и их союзники. В операции были задействованы 156 тыс. человек, которые высаживались в пяти разных секторах в Нормандии. Операция "Нептун" являлась первой частью стратегической операции "Оверлорд" - крупнейшей десантной операцией в истории (участвовали более 3 млн человек), предусматривавшей освобождение союзниками от Германии северо-западной Франции.

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