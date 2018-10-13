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Этот контент был опубликован 13 октября 2018 г. 16:19 13.10.2018 - 16:19

Вашингтон. 13 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что позже в субботу примет в Белом доме пастора Эндрю Брансона, освобожденного судебными властями Турции.

"Пастор Эндрю Брансон будет со мной в Овальном кабинете в 14:30, во второй половине дня. Будут рад встретиться с ним. Он - выдающийся христианин, которому пришлось пережить непростое испытание", - написал он в Twitter.

Также Д.Трамп поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за помощь в решении этой проблемы.

Д.Трамп в течение нескольких месяцев требовал вернуть свободу этому пастору. Турецкие следователи, в частности, обвиняли Э.Брансона в шпионаже и попытках навредить руководству Турции. Эти события привели к резкому ухудшению американо-турецких отношений.

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