Этот контент был опубликован 27 марта 2019 г. 0:00

Вашингтон. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп встретится с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 2 апреля в Белом доме, сообщает пресс-служба администрации президента США.

"Президент Дональд Трамп примет генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Белом доме 2 апреля 2019 года. В честь 70-летия НАТО, президент и генеральный секретарь подчеркнут важность Североатлантического альянса как оплота международного мира и безопасности", - следует из сообщения.

Отмечается, что Д.Трамп и Й.Столтенберг встретятся для приватной беседы, за которой последует расширенная двусторонняя встреча.

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