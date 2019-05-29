Этот контент был опубликован 29 мая 2019 г. 17:05

Вашингтон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Американский президент Дональд Трамп определится по вопросу продления Договора между США и РФ о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) в 2020 году, сообщил в среду специальный помощник Трампа Тим Моррисон.

"Президент примет решение в следующем году", - сказал он, выступая в Гудзонском институте.

Он добавил, что тема СНВ-III сейчас обсуждается в администрации США.

Действие десятилетнего договора СНВ-3 истекает в 2021 году. Вопрос его возобновления встал особенно остро после того, как госсекретарь США Майк Помпео объявил о приостановке участия Соединенных Штатов в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности со 2 февраля. США затем неоднократно заявляли, что готовы обсуждать с Россией вопрос продления СНВ-3.

1кю ар

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