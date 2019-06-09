Этот контент был опубликован 9 июня 2019 г. 15:28

Вашингтон. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп примет решение о том, вводить ли тарифы на новую группу китайских товаров после того, как встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил американский министр финансов Стивен Мнучин.

"Нам необходимо посмотреть на действия, и президенту Трампу надо убедиться в том, что мы двигаемся в правильном направлении к заключению соглашения. Президент примет решение после встречи (с Си Цзиньпином - ИФ)", - сказал Мнучин в интервью телеканалу CNBC в воскресенье.

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