Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 9:40

Вашингтон. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп согласился посетить Бразилию по приглашению президента Жаира Болсонару, сообщают в пятницу американские СМИ.

"Мы поедем в Бразилию. Я жду с нетерпением этого", - сказал Трамп журналистам перед встречей с бразильским лидером в Осаке. Президент США отметил, что, по его мнению, отношения между Бразилией и Соединенными Штатами сейчас теснее, чем когда-либо.

В свою очередь Болсонару выразил готовность работать с Вашингтоном, а также признался в личной симпатии к Трампу.

"Мы готовы работать с вами теснее... Встречаться с вами для меня большая честь. Я вами восхищался даже до выборов. Я поддерживаю Трампа, поддерживаю Соединенные Штаты... Я надеюсь, что вы посетите Бразилию, у вас есть постоянное открытое приглашение в Бразилию", - сказал президент Бразилии.

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