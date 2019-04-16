Этот контент был опубликован 17 апреля 2019 г. 1:01

Вашингтон. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава ЦРУ Джина Хаспел убедила президента США выслать 60 российских дипломатов из страны после отравления Сергея Скрипаля и его дочери, сообщает New York Times.

Как отмечает издание, в марте 2018 года высшие должностные лица национальной безопасности США собрались в Белом доме, чтобы обсудить с президентом, как реагировать на отравление С.Скрипаля в Великобритании.

Уточняется, что Лондон настаивал на том, чтобы Белый дом выслал десятки российских дипломатических сотрудников, но Д.Трамп был настроен скептически.

По мнению присутствовавших на встрече, президент США немного сочувствовал российскому правительству, "преследовавшему" человека, считавшегося "предателем".

Как отмечают участники встречи, Дж.Хаспел, тогдашний заместитель директора ЦРУ, изложила президенту возможные ответы тихим, но твердым голосом. Она подчеркнула, что "жестким вариантом" является высылка 60 дипломатов.

По информации осведомленных источников издания, официальные лица пытались показать Д.Трампу, что С.Скрипаль и Ю.Скрипаль не являются единственными жертвами нападения.

Так, Дж.Хаспел показала фотографии маленьких детей, предоставленные британским правительством, госпитализированных якобы после отравления нервно-паралитическим препаратом "Новичок". Кроме того, она показала фотографию уток, которые, по словам британских чиновников, были непреднамеренно убиты "небрежной работой российских оперативников".

Отмечается, что Дж.Хаспел была не первой, кто использовал эмоциональные образы для обращения к президенту, но вкупе с ее трезвым реализмом они оказались эффективными.

Д.Трамп изучил фотографии больных детей и мертвых уток и в конце встречи высказался за решительный вариант.

По словам чиновников, данный результат был примером того, как Дж. Хаспел, один из немногих людей, которые могут заставить Д. Трампа изменить позицию.

"Ее стиль и то, как она проецирует себя в таких ситуациях, разоружает, не показывая слабости", - сказал Дуг Уайз, бывший офицер ЦРУ, который работал с главой ЦРУ.

4 марта 2018 года Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены без сознания в Солсбери. Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического отравляющего вещества, названного "новичок" (А-234). Выводы британцев позже подтвердила комиссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве решительно отвергают все обвинения в свой адрес и напоминают, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

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