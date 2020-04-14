Этот контент был опубликован 15 апреля 2020 г. 0:38

***Организация не справилась с кризисом с COVID-19 и должна понести ответственность

Вашингтон. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что его администрация временно прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), пока в Вашингтоне изучают то, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса COVID-19.

"Сегодня я проинструктировал мою администрацию, чтобы она прекратила финансирование Всемирной организации здравоохранения, пока проводится оценка весьма ее халатной работы (по проблеме - ИФ) распространения коронавируса", - сказал Трамп, выступая перед Белым домом.

"Реальность заключается в том, что ВОЗ не смогла адекватно получить информацию (по COVID-19 - ИФ) и поделиться ею своевременно и транспарентно", - пояснил Трамп.

(ПОСЛЕДУЕТ)

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