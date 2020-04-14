Этот контент был опубликован 15 апреля 2020 г. 1:01

***Организация не справилась с кризисом с COVID-19 и должна понести ответственность

(техповтор, уточняется редакция 7-го абзаца)

Вашингтон. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что его администрация временно прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), пока в Вашингтоне изучают то, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса COVID-19.

"Сегодня я проинструктировал мою администрацию, чтобы она прекратила финансирование Всемирной организации здравоохранения, пока проводится оценка весьма ее халатной работы (по проблеме - ИФ) распространения коронавируса", - сказал Трамп, выступая перед Белым домом.

"Реальность заключается в том, что ВОЗ не смогла адекватно получить информацию (по COVID-19 - ИФ) и поделиться ею своевременно и транспарентно", - пояснил Трамп.

Он продолжил, что организация не смогла проверить "заслуживавшие доверия" сообщения об обстановке в Ухани, которые шли вразрез с заявлениями властей КНР, и что ВОЗ поначалу не принимала во внимание доклады о возможности передачи коронавируса от человека к человеку. В результате, напомнил Трамп, было потеряно время, и ситуация с распространением вируса резко ухудшилось.

"ВОЗ не смогла выполнить свое основное предназначение и должна понести ответственность", - подчеркнул президент США.

Он напомнил, что в то время как США делали взносы в ВОЗ в размере между $400 и $500 млн, Китай тратил лишь $40 млн.

По словам Трампа, один из главных проступков ВОЗ заключался в том, что она противодействовала решению США закрыть границу с КНР.

1аю

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!