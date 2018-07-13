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Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 20:31 13.07.2018 - 20:31

Лондон. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп провел почти час на встрече с королевой Великобритании Елизаветой II, и на 17 минут больше, чем планировалось, конкретно на чаепитии с ней, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Изначально на чаепитие Д.Трампа с Елизаветой II в плане американского лидера было отведено полчаса, но в итоге встреча длилась 47 минут. Всего они провели вместе 57 минут.

Прием проходил в Виндзорском замке в графстве Беркшир. Президента США сопровождала его жена Мелания.

В настоящий момент американский лидер и его супруга покинули замок и вылетели в Шотландию, где у Д.Трампа есть гольф-клубы.

Королева Елизавета II встречалась с 11 действующими президентами США. Последняя встреча королевы с американским президентом состоялась в 2016 году, тогда в Великобританию приезжали президент Барак Обама и его супруга Мишель.

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