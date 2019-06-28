Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 17:20

Осака. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в пятницу высоко оценил переговоры, которые американский лидер провел "на полях" саммита в Осаке.

"Президент провел продуктивные переговоры на саммите G20 в Осаке с лидерами Японии, Индии, ФРГ, России и Бразилии", - написал Болтон в твиттере.

"Трамп продолжает бороться за американский народ, в то же время укрепляя отношения с другими государствами", - отметил он.

Ранее стало известно, что Трамп встретился в Осаке с президентом РФ Владимиром Путиным. Их переговоры продлились почти полтора часа.

Трамп и Путин обсудили темы Ирана, Украины, Сирии и Венесуэлы. Они также обменялись мнениями по таким темам, как двусторонние отношения и контроль над вооружениями. Президенты РФ и США согласились, что улучшение отношений между РФ и США было бы в интересах всего мира.

1тэ ар ав

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