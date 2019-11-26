Этот контент был опубликован 26 ноября 2019 г. 20:51

Вашингтон. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник, продолжив традицию предшественников в Белом доме, распорядился "помиловать" индейку по кличке Баттер (Масло), предназначенную для традиционного блюда в День благодарения.

"Я дарую тебе полное помилование", - заявил Трамп, обращаясь к индейке на церемонии.

Трамп пояснил, что традиционно жизнь дарована и второй индейке по кличке Брэд (Хлеб), которая выступала дублером Баттер.

Президент США на церемонии нашел время и для шуток в отношении демократов. Он заявил, что индейки уже получили повестки на слушания по импичменту, организованные председателем комитета по разведке Палаты представителей Адамом Шиффом.

Трамп напомнил, что индейки проведут оставшуюся жизнь на территории кампуса Политехнического университета в городе Блэксбург (штат Вирджиния).

В прошлом году президент США помиловал индеек по имени Морковь и Горошина.

Традиция чествования индейки на День благодарения была заложена в 1947 году, когда Национальная федерация индейки и Национальный совет птицезаводчиков впервые подарили птицу президенту США Гарри Трумэну.

Первым президентом США, который помиловал индейку, считается Джон Кеннеди. Он помиловал ее на церемонии ко Дню благодарения в 1963 году.

День благодарения в США отмечается ежегодно в четвертый четверг ноября, в этом году праздник приходится на 28 ноября.

1ви ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!