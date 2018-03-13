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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 14:40 13.03.2018 - 14:40

Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп пошел на перестановки в администрации страны для подготовки к переговорам с руководством КНДР, а также - к нескольким переговорам по торговым соглашениям, рассказал агентству "Ассошиэйтед пресс" чиновник, пожелавший сохранить анонимность.

Ранее во вторник президент США снял с должности госсекретаря США Рекса Тиллерсона и предложил на этот пост кандидатуру действующего директора ЦРУ Майка Помпео. В то же время место М.Помпео во главе Центрального разведывательного управления должна занять его заместитель Джина Хаспел.

В случае утверждения на новой должности Дж.Хаспел станет первой женщиной во главе ЦРУ.

9 марта Д.Трамп объявил о готовности провести закрытую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном до конца мая 2018 года. В Белом доме отмечают, что дата и место данной встречи пока не обговорены, на данный момент разрабатывается повестка готовящихся переговоров.

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