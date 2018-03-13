Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 1:54 13.03.2018 - 01:54

Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп продлил еще на один год санкции против Ирана.

"Действия и политика правительства Ирана, включая разработку баллистических ракет, поддержку международного терроризма и нарушения прав человека, по-прежнему представляют необычайную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США", - говорится в распространенном уведомлении Д.Трампа.

"По этой причине, национальное чрезвычайное положение (в отношении Ирана - ИФ), объявленное 15 марта 1995 года должно оставаться в силе и после 15 марта 2018 года. Поэтому (...) я продлеваю на один год чрезвычайное положение в отношении Ирана", - отмечается в сообщении.

Йф тг

Neuer Inhalt Horizontal Line