Трамп продлил санкции против КНДР на год - Белый дом

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Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 17:39 22.06.2018 - 17:39

Вашингтон. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в пятницу продлил санкции против Северной Кореи на один год. "Президент считает, что необходимо сохранить существующие ограничения применительно к Северной Корее", - говорится в документе, опубликованном Белым домом. 1бф ар Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс