Трамп продлил санкции против КНДР на год - Белый дом
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Вашингтон. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в пятницу продлил санкции против Северной Кореи на один год.
"Президент считает, что необходимо сохранить существующие ограничения применительно к Северной Корее", - говорится в документе, опубликованном Белым домом.
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Интерфакс