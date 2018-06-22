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Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 17:51 22.06.2018 - 17:51

Вашингтон. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в пятницу продлил санкции против Северной Кореи на один год.

"Президент считает, что необходимо сохранить существующие ограничения применительно к Северной Корее", - говорится в документе, опубликованном Белым домом.

"Существующие риски распространения атомного оружия на Корейском полуострове, а также действия и политика руководства Северной Кореи по-прежнему несут угрозу национальной безопасности, международной политике и экономики США По этой причине меры... должны сохраняться", - говорится в документе, подписанном Д.Трампом.

США ввели санкции против КНДР в 2008 году в связи с разработками в Северной Корее ядерного оружия и испытаний баллистических ракет. В дальнейшем эти санкции расширялись и дополнялись.

12 июня в Сингапуре состоялся саммит КНДР-США. По итогам этой встречи стороны подписали соглашение. В нем США обязались предоставить гарантии северокорейским властям, а КНДР - подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

После саммита Д.Трамп заявлял журналистам об обещании лидера КНДР Ким Чен Ына уничтожить один из объектов, связанных с ракетной программой. Позже сам Д.Трамп заявлял, что КНДР "больше не несет ядерной угрозы".

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